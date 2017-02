Accès gratuit aux Grands-Jardins samedi

Le parc national des Grands-Jardins ouvrira gratuitement ses portes le 18 février prochain afin de faire la promotion des activités hivernales qui se tiennent sur son territoire.

Ainsi, il sera possible de voir comment se construit un quinzy, une belle activité à faire entre amis ou en famille. Ce rendez-vous aura lieu au centre de services Mont-de-Lac-des-Cygnes, de 12 h à 16 h. L’animation sera faite par un garde-parc naturaliste.

Il sera aussi possible de vivre une randonnée aux flambeaux en découvrant le sentier La Chouenne et d’admirer le panorama de l’astroblème sous les étoiles. Au retour, les participants pourront se réchauffer autour d’un feu de camp et faire griller quelques guimauves en dégustant un breuvage chaud. Un garde-parc naturaliste sera sur place pour animer la veillée au feu. Si les étoiles sont au rendez-vous, il sera possible d’étudier le ciel. Le départ de l’activité se fera au centre de services Mont-de-Lac-des-Cygnes à 18 h et l’activité se poursuivra jusqu’à 21 h. Le parcours est d’une distance de 4,6 km (aller-retour). Ce sera une randonnée pédestre ou en raquettes, selon les conditions de neige. Il en coûtera 10 $ par adulte et c’est gratuit pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial. (Réservation : 1 800 665-6527).

Petits et grands sont aussi invités à essayer la glissade, entre 12 h et 16 h, spécialement aménagée au centre de services Mont-de-Lac-des-Cygnes pour cette journée festive. Rires garantis pour toute la famille. Il suffit d’apporter votre équipement de glisse.

Pêche blanche

Au parc national des Grands-Jardins, la pêche est une histoire de traditions et ça se poursuit l’hiver. Il sera possible de taquiner l’omble de fontaine sur l’Étang-Malbaie. Pour les gens qui ne ne possèdent d’équipement, il est possible d’emprunter des brimbales, mais elles sont en quantité limitée. Un employé du parc sera sur place pour expliquer l’abc de la pêche hivernale au refuge La Galette. Il sera aussi possible de faire une randonnée pédestre ou en raquettes, selon les conditions de neige, de 9 h à 16 h. (Réservation : 1 800 665-6527)