A l’assaut du fleuve!

(EB) Romain Ressiguier, de l’Atelier de Romain, a récemment mis à l’eau sa première petite embarcation entièrement conçue et construite dans Charlevoix. Le bateau voile/aviron de 115’ en contreplaqué epoxy fonctionne tant à rame qu’à voile. « Cette technique simple est plus accessible que les techniques de construction en bois traditionnelle et permet d’avoir des bateaux très légers et solides », explique M. Ressiguier. L’outillage est aussi limité, ce qui rend la construction davantage accessible. L’Atelier de Romain offrira désormais la fabrication de ce type de bateau, mais souhaite aussi offrir différents stages de construction de diverses embarcations utilisant la même technique. Kayak, chaloupe, canot voile/aviron sont autant de possibilités. « On prépare également en collaboration avec la maison des jeunes »La Baraque » des Éboulements et le musée maritime de Charlevoix un super beau projet de construction collective d’une Yole (Barque voile/Aviron de 3 rameurs et ) avec un groupe de jeunes qui se fera au cours du printemps et été prochain », se réjouit l’artisan charpentier-menuisier. Le projet est présentement à l’étape de la recherche de financement.