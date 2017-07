À go, on bazarde!

Crédit photo : Pierre Rochette

Le centre-ville de La Malbaie est en pleine renaissance! De nouveaux commerces y ouvrent leurs portes (l’espace de travail collaboratif OBuro, La Gaufréfolie…), TVC-VM et Go-Xplore en ont fait leur fief, le marché public y fleurit tous les samedis et il fait bon se balader sur la rue Saint-Étienne. Le 8 juillet, c’est le retour du Grand Baz’Art, un événement qui a sans aucun doute contribué à remettre le secteur sur la carte! Vente trottoir, marché public, animation, spectacles et plus encore vous attendent sur la rue Saint-Étienne, qui sera piétonne pour l’occasion. L’événement est organisé par la Société de développement commercial du secteur.

Visitez le site À la Malbaie cet été (alamalbaiecetete.com) pour tout connaître sur la programmation estivale de cette ville qui grouille!