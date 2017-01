90 militaires participent à Rafale Blanche

Crédit photo : Sergent Sébastien Fréchette, Affaires publiques du 5eGroupe-brigade mécanisé du Canada

Une quarantaine de membres de l’Escadron D du 12e Régiment blindé du Canada, basé à Valcartier, viendront s’entraîner à Saint-Siméon du 18 au 21 janvier.

L’exercice baptisé Rafale Blanche a débuté, hier 12 janvier, et implique aussi une cinquantaine de militaires français du 4e régiment de chasseurs de l’armée de Terre française de Gap, en France.

La partie de l’entraînement qui se déroulera dans Charlevoix aura lieu aux Palissades. Aucun scénario de combat n’est prévu. Les militaires ne s’exerceront pas au tir non plus. Les troupes devront faire face à différents défis physiques, psychologiques et logistiques causés par la rudesse du climat hivernal.

L’exercice permettra aux nouveaux arrivants d’obtenir les qualifications élémentaires de guerre hivernale. Il vise aussi à actualiser des connaissances comme le pilotage de motoneiges, le montage d’un bivouac, la conduite de patrouilles à pied et à bord de véhicules et les opérations de combat en contexte hivernal.

« Ce type d’échange entre unités profite autant aux troupes du 12e Régiment blindé du Canada qu’à nos collègues français. L’année dernière, par exemple, nous étions dans les Alpes françaises pour y parfaire la reconnaissance en région montagneuse. Cette année, c’est à notre tour de démontrer et de partager notre savoir-faire avec nos « cousins » français. Nous nous assurons ainsi d’être prêts à opérer conjointement avec nos confrères de l’arme blindée si le besoin s’en faisait sentir », a déclaré le lieutenant-colonel Éric Landry, commandant du 12e Régiment blindé du Canada.

Aucun véhicule blindé ne sera affecté aux exercices. Les motoneigistes ont plus que chance que les automobilistes de croiser les militaires puisque 45 motoneiges emprunteront les sentiers 73, 355, 83, 367 et 3 pour leurs déplacements. Cinq véhicules militaires logistiques sur roues seront aussi nécessaires à la réalisation de cet entraînement.

Les militaires français appartiennent à un unique régiment de cavaliers montagnard. Sa spécificité le prédispose à combattre dans des conditions climatiques rudes et sur des terrains escarpés, commente la Défense nationale dans un communiqué.