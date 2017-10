8ième édition du Cabaret Festif ! de la Relève: Osez sortir de l’ombre!

Crédit photo : Photo : courtoisie

Le Cabaret Festif ! de la relève annonce son retour et invite les auteurs-compositeurs et interprètes à sortir enfin leur musique au grand jour ! Quoi de neuf ? De nouveaux prix, de nouveaux partenaires et un nouveau porte-parole, le seul, l’unique, l’infiniment drolatique Emile Bilodeau, récipiendaire du prix du jury en 2015.

Par Émélie Bernier

Le Cabaret revient à ses anciennes amours en plantant ses 3 soirées de qualifications les 27 janvier, 17 février et 10 mars dans le décor de la salle située au sous-sol de La Maison Otis, anciennement appelé le «Cabaret du Café des Artistes ». La grande finale du 31 mars aura lieu pour sa part à la salle Multi de l’Hôtel Le Germain Charlevoix. Les principaux partenaires du concours, Sirius XM et de DéryTÉLÉCOM, sont toujours de la partie, mais de nouveaux alliés s’affichent et viennent bonifier le grand prix du jury. La Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisera et diffusera une session live du gagnant, alors que CHYZ enregistrera une émission de radio de 90 minutes avec ce dernier en plus de lui offrir des heures de studio et une formation sur la promotion radiophonique. Le grand prix du jury permettra encore cette année à son récipiendaire de mettre la main sur une bourse en argent de 7000$ offerte par Sirius XM. L’élu grimpera évidemment sur la grande scène du Festif ! lors de l’édition 2018. Une grande tournée médiatique dans les médias de la région de Québec, en plus de 1000$ de promo à la radio CKRL à Québec, lui donneront un coup de pouce pour se faire connaître des amateurs de musique ! S’il sera éminemment gâté, le grand gagnant ne sera pas tout seul à l’être puisque le public aura aussi son mot à dire ! Un artiste sera élu par l’assistance à chacune des trois soirées de qualifications et ces 3 élus se rendront au vote Internet. Le candidat ayant obtenu le plus de votes passera en finale. Le public couronnera son coup de cœur qui se retrouvera aussi sur la programmation du Festif en plus de remporter la bourse DeryTELECOM de 2000$ et de profiter de 1000$ de promo sur les ondes de CKIA.

Les finalistes ne seront pas en reste car ils courent tous la chance d’obtenir une place dans la programmation des partenaires du concours, soit Coup de Cœur Francophone, Le Domaine Forget, Le Pantoum, Le Zaricot, Le Baril Roulant, Le Gîte TerreCiel, l’Auberge de Jeunesse de la Malbaie, l’Auberge La Fascine et La Plug. L’Ampli de Québec compte aussi parmi ceux qui offriront un prix, tout comme le Festival International de la Chanson de Granby qui choisira encore cette année un finaliste qui sera automatiquement sélectionné pour participer à la 50ème édition du concours.

Les inscriptions sont ouvertes aux auteurs-compositeurs-interprètes du 1er au 22 novembre au www.lefestif.ca/cabaret. Un comité de sélection constitué de professionnels de l’industrie de la musique choisira les 12 candidats officiels. L’annonce des candidats sera faite le 9 janvier prochain.

À go, on ose !