8e campagne de financement annuelle du Centre-Femmes aux Plurielles: Donner, et danser, pour elles

Milieu de vie agréable et convivial pour les femmes, le Centre-Femmes aux Plurielles a comme mission de leur permettre de briser leur isolement social et d’améliorer leurs conditions de vie, de les aider à développer leur autonomie, de leur permettre d’échanger et de se confier, en toute confidentialité. Il y parvient à travers une panoplie d’activités échelonnées tout au long de l’année et grâce une équipe de femmes engagées.

Par Émélie Bernier

Chaque année, l’organisme mène une campagne de financement originale dont la principale activité est un danse-o-thon. Cette année, la présidence d’honneur a été confiée à deux co-présidents, soit Louise Brassard, courtière immobilier chez Via Capitale Charlevoix et Patrick Côté, propriétaire de la Vitrerie Côté. La campagne a comme objectif de financier les activités et services de l’organisme. L’objectif de la campagne est fixé à 25 000 $ et l’appui des entreprises et de la population est sollicité.

Un plan de commandites est proposé aux gens d’affaires afin de soutenir la soirée-bénéfice agrémenté du danse-o-thon qui auront lieu à l’Hôtel au Petit Berger, le samedi 4 février. La population est invitée quant à elle à participer à l’évènement soit en se procurant des billets pour la soirée ou en se faisant commanditer pour danser pendant 60 minutes sans interruption le soir de l’évènement.

D’autres activités de financement seront annoncées au courant de l’année. Les billets pour la Soirée bénéfice ou les informations sur le plan de commandite sont disponibles au Centre-Femmes que vous pouvez joindre soit par téléphone au 418-665-7459, soit par courriel infos@cfplus.org ou en visitant le site web cfplus.org.