Éric Trottier remporte la palme au Honda Charlevoix Open

C’est un golfeur du club Les Quatre domaines de Mirabel qui a remporté les grands honneurs de la classe AA au club de golf Murray Bay de La Malbaie la fin de semaine dernière pour le Honda Charlevoix Open présenté en collaboration avec la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est. Le champion a réussi un pointage de 68 samedi et 69 le lendemain. En deuxième position, on retrouve un golfeur du club Murray Bay, Simon Carré. Ce dernier a fait un total de 74 la première journée et de 70 dimanche.

Dans la classe A, Jocelyn Tremblay, du Murray Bay, a terminé premier avec 77 samedi et 74 dimanche. Il a gagné au troisième trou de prolongation, car il y a eu égalité avec deux autres joueurs du Murray Bay, soit Martial Ouellet et Michel Murray.

Pour ce qui est de la classe BB, c’est Dany Villeneuve, du club local, qui s’en est tiré avec les honneurs avec des pointages de 75 et 81. Dans le B, c’est Patrice Dionne, de Lévis, qui a gagné la coupe.

Du côté des femmes, Marlène Desbiens, du Murray Bay, a remporté la classe A en effectuant des pointages de 79 et 72. Dans la classe B, Francine Gagnon, du club de golf Alpin, a gagné la palme.

134 golfeurs se sont présentés au tournoi cette année, soit 3 de plus que l’an passé.

