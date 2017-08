Couturier respecte Legault (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

« J’apprécie les hommes et les femmes qui durent en politique dans le temps ». Voilà le premier commentaire émis par le maire de La Malbaie Michel Couturier, à la suite du passage du chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, jeudi après-midi à l’Hôtel de ville.

M. Legault sait de quoi il parle quand il s’avance sur un dossier. « Il a un discours intéressant de croissance et de développement économique. Une entreprise comme Fibrotek a tellement un potentiel de croissance qu’il faut posséder les outils pour la supporter », a ajouté M. Couturier, en réponse à François Legault. Ce dernier veut donner plus d’argent aux MRC à partir des fonds d’Investissement Québec.

Questionné au sujet de la présence de M. Legault dans sa ville plutôt qu’à la MRC, M. Couturier a rappelé que La Malbaie est la plus importante ville de Charlevoix et a des besoins. « C’est une première rencontre et je suis convaincu que M. Legault reviendra rencontrer les gens d’ici ».

Les commentaires du maire Couturier sur ce reportage vidéo.