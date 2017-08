Les As triomphent partout

Les équipes de soccer de Baie-Saint-Paul ont accumulé les victoires la fin de semaine dernière. Voici les résultats.

Chez les garçons, le U-12 a blanchi les Loups de la Haute-Saint-Charles 3 à 0. La formation de Baie-Saint-Paul est au premier rang de sa division avec un dernier match à faire en saison régulière. Le U-14 a vaincu l’équipe du Lac-Beauport 5 à 3. Les As U-14 sont en septième place avec trois parties encore à jouer pour terminer la saison. Pour ce qui est du U-18, ils ont écrasé les Gladiateurs de la Haute-Saint-Charles 3 à 1. La formation charlevoisienne a terminé la saison en troisième position avec une fiche de huit victoires, trois nulles et cinq défaites.

Du côté des filles maintenant, le U-13 a balayé l’Impérial des Premières-Seigneuries 8 à 1 pour finir à la troisième place du tableau avec dix victoires et quatre défaites. Le U-15 a remporté son match contre le Phénix des Rivières 1 à 0 et termine la saison régulière avec un total de huit victoires, quatre nulles et autant de défaites.