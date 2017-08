Travaux de réfection sur la route 138 À PRSF

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de réfection de l’infrastructure routière seront réalisés sur la route 138, entre les km 438 et 442.

Ceux-ci seront exécutés sur deux années. En 2017, les travaux se dérouleront du 7 août au début novembre et comprendront le remplacement d’un ponceau, l’ajout de puisards, le remplacement de bordures, le remplacement de glissières de sécurité, l’asphaltage et le marquage de la route. En 2018, les travaux consisteront au remplacement de deux autres ponceaux, à l’asphaltage et au marquage du tronçon sur lequel ils sont situés.

Pendant les premières semaines de travaux, les interventions occasionneront la fermeture d’un accotement et d’une voie de 7 h à 17 h 30 du lundi au jeudi et de 7 h à midi le vendredi. Une voie de 3,5 mètres de largeur par direction sera maintenue de jour pendant toute la durée des travaux. Lors des opérations d’asphaltage qui seront effectuées pendant les trois dernières semaines de travaux, la circulation se fera en alternance et sera dirigée par des signaleurs, sur une voie d’une largeur de 5 mètres, de nuit, en semaine, de 18 h à 7 h le lendemain. En tout temps, la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h. En raison de l’entrave située dans une côte abrupte, des répercussions sur la circulation sont appréhendées dans le secteur, notamment du ralentissement et de la congestion, puisqu’il sera impossible d’effectuer des dépassements dans la zone de travaux pour des raisons de sécurité.

Il est important de mentionner que les dates des interventions suivantes sont sujettes à changement, selon les conditions météorologiques qui prévaudront et de possibles contraintes opérationnelles.