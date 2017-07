Omnium Jackie Desmarais : 116 000 $ pour le Musée de Charlevoix

La 28e édition de l’Omnium Jackie Desmarais qui se déroulait hier, le vendredi 28 juillet, sur le terrain de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu, a permis d’amasser 116 200 $. Un record si on fait exception de la 25e édition qui avait permis de rassembler la rondelette somme de 120 000 $ grâce à un don important de la famille Desmarais. « Je suis très très heureuse. On va pouvoir organiser des activités pour les Charlevoisiens », affirme la présidente du Musée de Charlevoix, l’institution pour laquelle l’événement à caractère caritatif est organisé. «L’an dernier, on a touché 3 000 personnes par nos activités », ajoute la présidente.

Pour une première année, le groupe Capitales Médias organisait l’événement. Martin Cauchon, président. « C’est une nouvelle équipe qui organise l’Omnium, mais on s’inscrit dans la continuité. J’aimerais féliciter la famille Desmarais, car ils ont fait ça pendant 28 ans avec une belle vision, celle d’appuyer le Musée de Charlevoix », énonce M. Cauchon.

L’équipe gagnante du tournoi de cette année… et de l’an dernier.

Claude Dumas, Jean Tremblay et André Hébert

Claude Bergeron, Philippe Laflamme, Charles Anger et le maire de La Malbaie, Michel Couturier

Serge Simard, Jean-Marc Montigny et Roland Martel

Dominique Rivard, Lise Raymond, Sophie Deshaulniers et Louise Gagné

Simon Audet, Sylvain Boucher, Albert Dang-vu et Julien Gobeil

Martin Cauchon, président de Capitales Médias, a profité de la journée pour s’initier au Kite-surf dans un décors à couper le soufle.

C’est Catherine Dufour de l’Isle-aux-Coudres qui lui a servi de professeure.

Martin Cauchon et sa fille.