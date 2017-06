Une ère nouvelle pour la Fondation

Pour les responsables de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, la première Journée de la Fondation qui s’est déroulée le 22 juin dernier marque le début d’une nouvelle ère.

Par Gilles Fiset

Après avoir privilégié seulement le tournoi de golf pour renflouer ses coffres, la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul espère que sa nouvelle Journée de la Fondation devienne un événement classique bien ancré dans le calendrier des Charlevoisiens. « C’est parti pour l’idée. Il nous reste à nous assurer que ce soit connu dans la communauté et le troisième jeudi de juin ou à peu près, que ce soit la Journée de la Fondation dans la tête de tout le monde », confie le président du conseil d’administration de la Fondation, le Dr Jean-Denis Paquet.

Le vélo est là pour rester

Hugo Germain, coprésident d’honneur de la Journée de 2017, pense que l’ajout des randonnées de vélo au traditionnel tournoi de golf est une bonne chose qui va se poursuivre à l’avenir. « Le golf a toujours été une partie intégrante de cette collecte de fonds et il y a une demande pour ce sport, mais définitivement, la région est incroyable pour les randonnées de vélo et ça va revenir l’an prochain avec la même formule », confirme-t-il.

Et bien plus

Pour attirer encore plus de participants, les responsables de la Journée de la Fondation prévoient y greffer d’autres activités. « On va essayer de répéter l’expérience l’an prochain et il n’est pas impossible que de nouvelles activités se greffent à ce qui s’est fait cette année », confie le Dr Paquet.

80 000 $ pour une première

Les maîtres d’œuvre de la Journée de la Fondation sont plus que satisfaits du déroulement des activités et du montant amassé. « On est très satisfait de la longue et belle journée qui vient de se terminer. On a eu une soirée mémorable, un repas excellent et on a réussi à amasser 80 000 $, que demander de mieux », affirme le Dr Jean-Denis Paquet.

Les deux présidents d’honneur, Jean-Yves et Hugo Germain, du Groupe Germain Hôtels, sont aussi enchantés de cette fameuse journée. « On est vraiment content du résultat. On voulait donner du confort additionnel à l’hôpital qui s’en vient, du velours comme on disait durant la soirée, avec la collecte de fonds. Avec une journée comme celle-là, ça va donner un bon coup de main », confie Hugo Germain.