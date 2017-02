Carton-modèle « Paysage de Charlevoix » de Clarence Gagnon: le retour d’une oeuvre d’exception

Crédit photo : Gracieuseté Musée de Charlevoix

Lorsque François Tremblay, alors directeur général du Musée de Charlevoix, découvre ce qui semble être un carton modèle pour tapis crochetés réalisé par le maître Clarence Gagnon, l’objet ne paie pas de mine. Bien des années plus tard, l’œuvre a enfin retrouvé son lustre grâce à une délicate cure de jeunesse.

C’est dans la maison ancestrale de la famille Bolduc, dont les filles Blanche et Yvonne sont des artistes reconnues, que l’ex-directeur est tombé sur le fameux carton modèle en 1984. Dès le premier coup d’œil, il reconnaît ce qui lui semble être l’œuvre de Clarence Gagnon. Mais l’œuvre, en piteux état, n’est pas signée. Il l’acquière malgré tout.

Authentifiée en 1990 après un long processus mené par plusieurs experts sur une période de cinq ans, l’œuvre aura finalement été confié, en 2014, aux bons soins de la restauratrice Patricia Bufe, spécialiste des œuvres sur papier qui a consacré plus de 313 heures de restauration. Cette restauration a été rendue possible grâce au ministère de la Culture et des Communications qui met à la disposition des musées reconnus fonctionnement une banque de 4 400 heures pour ce service. « Le Musée de Charlevoix doit sélectionner avec grande réflexion les œuvres correspondant à sa mission qui seront soumises au comité de sélection du Centre de conservation du Québec. L’intérêt patrimonial doit être important », résume Annie Breton.

Deux tableaux de Simone-Mary Bouchard, les armoiries de la Ville de La Malbaie réalisées par Louis Riverin, le soufflet de la forge Riverin ont été ou sont en cours de restauration par le Centre de conservation de Québec.

Selon les analyses menées par les experts, le carton modèle Paysage de Charlevoix aurait été conçue en 1924 dans le but de servir de carton modèle à « Madame Hermel Bolduc », Rosia Côté, belle-sœur de Blanche Bolduc, de Baie-Saint- Paul, pour l’exécution d’un tapis crocheté.

« Il y a peu d’œuvres de Clarence Gagnon dans la région, bien que plusieurs de ses œuvres représentent Charlevoix. Lui-même est très important pour la région. C’est lui qui amené les artistes à Baie-Saint-Paul, lui qui a commencé à mettre les artisans en métiers d’art à l’honneur. Il a mis Baie Saint Paul sur la carte dans le milieu des arts. Ce carton lie les artistes aux artisans du tapis crocheté, c’est lié intimement à l’histoire de la région », explique Annie Breton, directrice générale du Musée.

L’œuvre devrait être présentée au public dans le cadre d’une des prochaines grandes expositions du Musée. « On prévoit l’exposer dans les prochaines années, selon les projets d’exposition. On est très content de l’avoir, mais on ne peut pas l’exposer dans n’importe quelle condition. C’est de la gouache sur papier et c’est très très fragile », conclut Mme Breton, partageant avec l’équipe du Musée la grande fierté de cette acquisition.

