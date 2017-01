Clermont, sports et loisirs: une revue d’histoire… sportive!

Doublée d’une exposition mobile qui en reprend les principaux thèmes, la 85e revue de la Société d’histoire de Charlevoix, consacrée aux sports et loisirs dans la Ville de Clermont, prouve sans équivoque que Clermont est une ville qui bouge!

Hockey, curling, ballon balai, patinage artistique, quilles….Les Clermontois sont actifs, et ce n’est pas d’hier! Mathias Dufour, membre honoraire de la Société d’histoire, a eu l’idée de faire ce numéro consacré aux sports et loisirs. « Je pense à ça depuis longtemps, j’ai toujours un pied qui erre dans l’enfance! J’ai toujours aimé Clermont, j’ai aimé ma vie ici, les gens. Clermont a grandi avec des familles qui venaient d’ailleurs, qui ont amené leurs habitudes, leurs coutumes et l’amalgame s’est bien fait! Et Clermont est redevable de cet amalgame-là », indique M. Dufour.

« La présence d’une usine a eu un impact qu’on peut méconnaître. On ne s’imagine pas que dans les campagnes comme Charlevoix, dans les années 1935-40, les gens ne savaient pas ce qu’était le hockey. Il n’y avait pas de télévision! Ce pas, qui a été fait à Clermont, c’est grâce a l’usine qui a amené des papetiers de Beaupré, d’East Angus, qui savaient jouer au hockey. Les autres les ont observés et ont appris, se sont mis à jouer, avec le résultat qu’on connaît », relate Christian Harvey, directeur de la revue qui salue la collaboration de M. Dufour.

« Mathias Dufour a fait une cueillette de photographies importantes et il signe de plus un très beau texte sur l’enfance. Nous, on a rencontré des anciens de Clermont, qui ont fait du sport, pour dresser le portrait du sport et des loisirs entre 1935 et 1980 », explique-t-il.

Denise Tremblay signe un texte sur le salon de quilles familial, une façon pour elle de rendre hommage à ses parents, qui ont trimé dur «7 jours /7, 12h par jour, sans vacances » pour divertir la jeunesse clermontoise. «Je pense que le commerce de mes parents, un ancien cinéma transformé en restaurant puis en salle de quilles, était un centre de loisirs, un lieu de rassemblement, de divertissement et de rencontre pour la jeunesse des années 50-60-70…Ce l’est encore, avec d’autres propriétaires! Plusieurs ont rencontré leur chum et leur blonde… Il y en a même qui ont planté, comme le maire Jean-Pierre Gagnon! », a relaté Mme Tremblay avec un sourire.

M. Gagnon s’est rappelé que son premier travail comme planteur, « à 5 sous la partie », lui avait permis de se procurer sa première bicyclette. Le résultat du travail de la Société d’histoire l’enchante et il compte bien présenter l’exposition qui a été offerte à la municipalité à plusieurs occasions. «Vous nous léguez quelque chose de bien. Le produit fini va laisser quelque chose à Clermont, on va pouvoir s’y référer très longtemps pour illustrer notre patrimoine sportif », a conclu le maire.

On peut se procurer la revue auprès de la Société d’histoire en téléphonant au 418-665-8159 ou en visitant le site shistoirecharlevoix.com.

Le prochain numéro de la revue, un hors série, sera consacré aux 50 ans du Club de motoneige Les Aventuriers, en lien avec l’hommage qui sera rendu à ses artisans dans le cadre de la Virée nordique.