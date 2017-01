Formation Parents d’ados, une traversée : Dur, dur d’être parents d’ado?

Tous les parents vivront éventuellement le passage délicat de l’adolescence avec leurs rejetons. La formation Parents d’ados, une traversée, s’adresse justement aux parents d’adolescents et vise à les aider à vivre cette étape de façon harmonieuse.

Nicole Bouchard agit à titre de formatrice et elle offre le programme depuis plusieurs années. « C’est un travail sur le lien et la communication, mais aussi une façon de faire de la prévention pour éviter que des problèmes se développent. Les parents en ressortent avec du positif. Ils améliorent leurs relations avec leurs ados. La discipline est aussi améliorée et tout le monde trouve des façons plus proactives d’interagir en plus de mieux comprendre ce qui se passe avec leurs enfants », explique Mme Bouchard.

Les échanges entre les parents sont aussi très constructifs. Hala Hanna a 3 adolescents à la maison. Cette formation, qu’elle a suivie avec son mari, leur a donné de précieux outils. «C’est quelque chose de très enrichissant! Je le recommande à tous ceux qui ont des enfants de 10 ans à 17 ans, et même aux parents dont les jeunes ont 8 ou 9 ans! Le programme explique les droits, les rôles de chacun, avec beaucoup d’outils, des exercices, de la documentation », explique-t-elle. Elle dit avoir apprécié particulièrement l’approche de la formatrice. « Elle est très généreuse, nous explique à quoi s’accrocher et sur quoi lâcher prise, elle nous écoute, valide nos façons de faire ou nous aide à les améliorer. On a beaucoup de documentation pour poursuivre la démarche », explique Mme Hanna.

Elle indique que ses rapports avec ses enfants ont changé, pour le mieux. « Ça a un peu énervé les enfants au départ, car on leur a expliqué que nous aussi, comme parents, on a des droits. On partage avec eux ce qu’on apprend et ils apprennent à vivre avec. Ils subissent des changements. Qu’est ce qui est normal, qu’est ce qui ne l’est pas? La formation permet de mieux les comprendre », analyse la dame qui est médecin et habite à la Malbaie depuis 3 ans.

Le contact avec les autres parents est un gros plus. «Tout le monde peut s’exprimer sur les situations vécues des uns et des autres et ça apporte un nouvel éclairage, des suggestions», conclut-elle.

La formation d’une durée de 9 semaines est offerte un soir par semaine et débutera en février. Chaque atelier dure environ 2h30. Les formations sont données dans un local de l’école secondaire du Plateau à La Malbaie et à Vision d’espoir à Baie Saint Paul. La formation est gratuite et offerte en partenariat avec la Commission scolaire de Charlevoix depuis l’automne dernier. On s’inscrit ou on s’informe en téléphonant à Nicole Bouchard au 418-436-1460.