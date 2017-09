70 000 $ dans les coffres d’Horizon Charlevoix.

Malgré un ciel lourd avec des vents importants, 153 joueurs ont pris le départ du golf du Manoir Richelieu pour le tournoi annuel du Massif de Charlevoix.

Une collaboration d’Hélène Dufresne

Les participants au tournoi se sont dirigés en fin de journée à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix pour un cocktail offert par cinq agences de vins du Québec et un souper banquet dans la salle Multi. La vente de ballons surprise, les encans à la criée et silencieux ont permis de bonifier cette journée de levée de fonds pour atteindre la somme considérable de 70 000 $.

L’argent récolté permettra à Horizon Charlevoix de poursuivre sa mission qui consiste à soutenir et à favoriser la pratique de sports de plein air chez les jeunes dans la région de Charlevoix. Ainsi au cours de la dernière année, les clubs de ski de compétition et acrobatique du Massif, le club cycliste de Charlevoix ainsi que le projet Charlevoix sur les planches ont pu bénéficier de l’aide de l’organisme. Par ailleurs, le Centre du Cheval enchanteur (pour des projets d’équithérapie), des jeunes au parcours particulier de Saint-Aubin (pour le kitesurf), les écoles des Hauts Sommets, Saint-François et Forget (pour des activités de plein air spéciales ou de l’achat d’équipement) ont aussi reçu de l’aide. De plus, de jeunes athlètes prometteurs qui évoluent brillamment dans leur sport ont bénéficié de bourses remises par Horizon Charlevoix : Guillaume Labbé en patinage de vitesse, William Bruneau-Bouchard en ski et Jeanne Desmeules en triathlon.

Enfin, les événements de la Virée nordique et de l’Ultra Trail Harricana du Canada, en poursuivant le développement de leur secteur jeunesse, reçoivent l’aide d’Horizon Charlevoix, un organisme à but non lucratif dirigé par un conseil d’administration de neuf personnes. Toutes les sommes récoltées vont directement à la réalisation de sa mission. Tous les acteurs au sein de l’organisme sont des bénévoles qui sont appuyés dans leur démarche par de nombreux sportifs bénévoles, des parents et des gens du milieu. Cette année, le tournoi de golf du Massif était placé sous la présidence d’honneur de Claudio Volpato, de L’Intendant.