Un 6e mandat pour Dufour à la Chambre de commerce

L’homme d’affaires Julien Dufour a accepté un 6e mandat à la présidence de la Chambre de commerce de Charlevoix, un organisme qui a vu sa dette accumulée de 49 300 $ en 2011 passée à un surplus de 1795$ au 31 mars dernier, à la suite de l’exercice financier 2017 couronné par un surplus de 21 600 $ sur un budget de 362 500 $.

Ces chiffres ont été dévoilés ce matin dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, tenue à l’auberge Chez Truchon de La Malbaie, devant une trentaine de membres.

Au cours des trois dernières années, des surplus de 10 700 $, 14 500 $ et 21 600 $ ont permis de redresser la barre. La multiplication des activités et l’augmentation du nombre de membres ont permis ce virage spectaculaire cette année. Le tournoi de golf annuel et le Gala Charlevoix reconnaît demeurent les principales activités de financement. Le nouvel événement de cette année, Le Salon Carrefour Affaires, avec des revenus totalisant 41 200 $, a généré un profit de près de 7400 $. Les cotisations des 340 membres ont quant à elles rapporté plus de 53 000 $. Le projet Connexion compétences, qui soutient des jeunes qui rencontrent des obstacles face à l’emploi, a remis quelques 105 000 $ en allègement salarial aux entreprises sur un budgete de 155 341 $.

Le conseil d’administration, élu par l’assemblée générale, est complété par Yves Gaudreault, Philippe Chantal, Félix Girard, Geneviève Blais, Véronique Simard, Jacques Lévesque, Alain Goulet, Manon Lavoie, Francis Fortin, Marie-Josée Lavoie, Sébastien Gauthier, Raphael Dubois, Mathieu Simard et Marc-André Bergeron. Il reste un poste à combler.

Les administrateurs ont aussi dressé le bilan des activités de l’année, fertile en événements et en émotions, faisant dire à M. Dufour : « C’est encourageant pour le futur. Nous travaillerons avec un conseil d’administration où se mêle expérience et de jouvence. Nous avons des gens d’affaires d’exception et la Chambre est heureuse de pouvoir bénéficier de leur expertise ».

Il conclut: « Nous sommes fiers de nos résultats. Le nombre de membres ne cessent d’augmenter, nos partenaires nous sont fidèles, les entrepreneurs sont nombreux à assister à nos activités et nos finances sont maintenant équilibrées ».