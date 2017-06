500 participants attendus au 14e Triathlon

Plus de 500 participants sont attendus pour la 14e édition du Triathlon de Charlevoix, à Saint-Aimé-des-Lacs, du 28 au 30 juillet prochains. Cet événement devrait être le chant du cygne pour Nicole Lefrançois, directrice générale et pierre angulaire depuis toujours de ce week-end familial.

Le président Stéphane Charest a fait cette annonce lors du lancement officiel de la tenue du Triathlon dans le cadre d’une conférence de presse à l’hôtel de ville, jeudi dernier, au cours de laquelle il a confirmé la présence de Steve Horth comme président d’honneur. Par l’entremise d’une vidéo, ce dernier a confié bien humblement qu’il était touché par cette demande de l’organisation et qu’il s’était empressé d’accepter considérant les valeurs véhiculées par l’organisation aimélacoise et la proximité que le comité entretient avec les participants.

La diversité des épreuves figure toujours à la programmation avec des distances variées autant à la nage qu’en vélo ou à la course. Tout est très bien détaillé sur le site triathloncharlevoix.org, avec une définition des catégories de même que les parcours empruntés.

Les compétitions prennent à nouveau leur envol avec la Traversée du lac Nairne le samedi, un parcours de 2,5 km en eau libre. Il y aura une clinique d’initiation pour tous à compter de 13 h 30 alors que le triathlon des enfants aura lieu à partir de 14 h. L’objectif de cette activité demeure d’enseigner de saines habitudes de vie et de discipline aux enfants dans des épreuves d’endurance et de dépassement de soi.

Le lendemain, place au triathlon, au duathlon et l’aquavélo. Les parcours demeurent les mêmes que ceux des dernières années, tant pour les boucles dans les eaux du lac Nairne que pour le tour du lac à la course et les allers-retours entre les lacs Nairne et Brûlé. Pour des raisons de sécurité, la route sera fermée à la circulation pendant les heures de compétition.

De retour

Le triathlon et le duathlon « D3couverte » sont de retour avec des épreuves dont la distance varie pour les 12 à 15 ans. C’est gratuit pour les jeunes de 3 à 11 ans. Les gens peuvent obtenir de l’information auprès de esthervilleneuve@gmail.com ou sur la page Facebook du Triathlon de Charlevoix. « Le but, c’est de s’amuser et d’avoir du plaisir. Tout le monde va avoir sa médaille », de dire Mme Villeneuve.

Une mairesse heureuse

Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, donne son appui inconditionnel aux promoteurs : « Nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à faire une réussite. Nos pompiers, nos employés de la municipalité et de la base plein du lac Nairne vous sont offerts et notre site se prête à cette activité sportive et événementielle qui fait notre renommée. Merci au comité organisateur pour leur beau travail. Merci aux généreux commanditaires et aux bénévoles. Merci à la famille Harvey qui met son hippodrome au service des promoteurs pour le stationnement. Sans cette entraide, on ne pourrait réaliser de si belles choses ».

Le mot de la fin revient à Nicole Lefrançois : « Je dois souligner l’excellent support que nous recevons de la Sûreté du Québec avec le personnel, les autos-patrouilles, les motomarines, etc. Je remercie la population pour leur collaboration et les propriétaires riverains pour leur implication. C’est grâce à tous si on peut revenir à chaque année… »