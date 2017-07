50 000 $ pour Les Belles Récoltes de Charlevoix

La MRC de Charlevoix-Est a récemment confirmé une participation de 50 000 $ pour soutenir le financement des activités de l’entreprise Les Belles Récoltes de Charlevoix Inc. par le biais du Fonds de développement des territoires (FDT).

Ce projet piloté par Stéphane Dufour, Brigitte Lavoie et la Ferme MB Inc. permet aux propriétaires de démarrer une nouvelle entreprise agricole à La Malbaie dédiée à la culture biologique de grains à valeur ajoutée.

Le financement accordé servira à l’achat d’équipements, de silos et d’une terre agricole. « Cette approche est innovante et permettra de cultiver de nouveaux produits agricoles et nous sommes très fiers de collaborer à une entreprise ayant des valeurs familiales », a affirmé Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est. Ce dernier a également souligné le travail consacré à ce dossier par Mission développement Charlevoix (MDC) de la MRC de Charlevoix-Est.