40 ans de lutte pour aider les chômeurs

Crédit photo : Courtoisie MAC de Charlevoix

Le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Charlevoix a récemment souligné ses 40 ans d’activités. Même si plusieurs gains ont été faits pour aider les travailleurs, le trou noir est encore présent et prive les Charlevoisiens de salaire durant de 8 à 12 semaines. L’organisme a d’ailleurs rencontré le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, pour lui faire part des réalités vécues.

Pour cette rencontre, le MAC de Charlevoix était accompagné des représentants du MAC de la Côte-Nord, qui vivent les mêmes réalités. « Nous lui avons expliqué comment les travailleurs saisonniers sont affectés par le trou noir, a fait savoir Diane Rivard du MAC de Charlevoix. Nous lui avons montré des exemples concrets avec des tableaux. Le ministre a démontré une ouverture et a pris le temps d’écouter nos demandes. Ce n’est pas évident pour les travailleurs saisonniers qui vivent entre 8 à 12 semaines sans salaire. Ils doivent alors se servir de leur carte de crédit ou de l’argent qu’ils souhaitaient épargner pour leur retraite. »

Aussi, le MAC de Charlevoix collaborera avec le Conseil national des chômeurs et des chômeuses afin de mettre en place une table de concertation cet automne pour tenter de trouver une solution définitive au problème du trou noir. Entre mars et mai 2015, près de 800 personnes ont été affectés cette situation. « Nous invitons les décideurs d’ici et d’ailleurs à se joindre à nous pour réfléchir aux solutions, a ajouté Mme Rivard. Les gens intéressés à se joindre à cette table ont pu manifester leur intérêt lors de notre activité de 40e anniversaire. Nous espérons trouver différentes pistes de solutions. »

Rappelons que le MAC de Charlevoix est un organisme qui défend des droits et qui propose des services d’information et de consultation à propos de l’assurance-emploi et des normes du travail depuis 1977. Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, l’organisme a répondu à 1843 demandes.