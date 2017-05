Crédit photo : claude boulet

Les 4 Chevaliers O’keefe sont venus disputer un match amical face à une équipe formée de joueurs et de joueuses de Charlevoix dans le but d’amasser de l’argent pour relance de la balle-molle mineure dans la région. L’équipe des 4 Chevaliers O’keefe compte 2 162 victoires et 68 revers depuis sa fondation en 1964.

Léandre Bergeron, (vidéo) un des organisateurs de l’activité, nous parle de cet événement bénéfice.