Une 3e classe de maternelle 4 ans pourrait débuter

Crédit photo : Archives

Une rencontre d’information se tiendra demain le 28 juin à 18h30 pour discuter des possibilités d’offrir une maternelle 4 ans à l’école Fernand-Saindon de Notre-Dame-des-Monts. Les deux autres classes de maternelle sont situées à Saint-Siméon et à Saint-Urbain.

Les directions des écoles Fernand-Saindon et Beau-Soleil et l’équipe des services éducatifs de la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) seront présents pour rencontrer les parents des enfants de 4 ans qui résident dans les municipalités de Saint-Aimé des-Lacs et de Notre-Dame-des-Monts. Cette démarche fait suite à l’annonce effectuée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, le 12 juin dernier.

En effet, un nouveau programme pour les maternelles 4 ans sera élaboré pour l’année scolaire 2017-2018 pour l’ensemble du Québec. « Le conseil des commissaires est fier de pouvoir compter sur des ressources additionnelles pour soutenir le déploiement de la maternelle 4 ans sur son territoire. On se rappellera qu’il y a quelques années, la Commission scolaire de Charlevoix avait été porteuse d’un projet pilote qui s’est avéré concluant et c’est un privilège d’y avoir participé considérant les avancées du ministère à ce chapitre, affirme le président de la CSDC. Nous sommes confiants que cette approche puisse soutenir à long terme l’épanouissement des élèves et les faire cheminer vers leur réussite scolaire en agissant tôt dans la scolarisation de nos jeunes », poursuit Pierre Girard.

Ainsi, si les conditions favorables à ce projet sont réunies, la CSDC pourrait ouvrir une classe de maternelle 4 ans à l’école Fernand-Saindon. La rencontre aura lieu ce mercredi dans cette école.