La 35e édition du Symposium accueille près de 9000 visiteurs

La 35e édition du Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul s’est conclue dimanche sous une bonne note puisque l’événement d’arts visuels a été couru lors du dernier mois. En effet, entre 8000 et 9000 visiteurs ont pris le temps d’aller voir le travail des 12 artistes, qui ont été des plus généreux envers le public.

Le symposium attire une clientèle ciblée, qui demeurent au moins trois jours à Baie-Saint-Paul. Selon une étude effectuée par le Service de développement local et économique de la MRC de Charlevoix, les retombées économiques s’élèvent à 2,4 millions $. « Nous sommes satisfaits puisque nous avons maintenu une moyenne de 300 visiteurs par jour, a noté le directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, Jacques St-Gelais Tremblay. Nous avons aussi constaté que les gens reviennent plus d’une fois durant le symposium, qui est en région un des seuls événements en arts visuels d’une aussi grande envergure. Les gens apprécient les échanges avec les artistes, qui ont démontré beaucoup de professionnalisme et d’assiduité. Les gens ont participé en grand nombre à nos activités notamment aux performances et à la nocturne du symposium qui a aussi attiré 300 personnes. ».

Durant le mois dernier, les artistes ont créé sous le thème «Passés au présent».Pour clore ce 35e symposium, la directrice artistique Marie Perrault a expliqué les démarches de chacun d’eux lors d’une dernière visite, à laquelle un bon nombre de visiteurs a participé. C’était pour elle son dernier symposium. Son travail des trois dernières années a été souligné par Jacques St-Gelais Tremblay et l’équipe du Symposium. «J’ai adoré cette expérience de travail, j’ai pu compter sur des gens dynamiques au sein du Symposium, dont la coordonnatrice Michèle Drapeau, a-t-elle commenté. Les visiteurs m’ont aussi beaucoup parlé de la grande disponibilité et de la générosité des artistes. Cette édition a d’ailleurs été marquée par cette grande disponibilité. Les membres du conseil d’administration m’ont aussi fait confiance, ce que j’ai apprécié et cela m’a aussi aidé à contribuer à cet événement. Le public demeure essentiel pour le Symposium et je le remercie. Je quitte l’organisation, les artistes et la région avec un pincement au cœur, mais je reviendrai. »

Coup de cœur du public

Les artistes Sara Létourneau et Magali Baribeau-Marchand ont été choisies comme Coup de cœur du public. Elles ont reçu une bourse de 2000 $ remise par la Collection Loto-Québec. Ce concours est une initiative du Casino de Charlevoix, qui était le présentateur du Symposium.

L’an prochain, la 36e édition du Symposium d’art contemporain se tiendra du 27 juillet au 26 août 2018 sous le thème «L’art et le politique», qui a été choisi en raison de la tenue du G7 dans Charlevoix les 8 et 9 juin. Sylvie Lacerte assurera la direction artistique des trois prochaines éditions.