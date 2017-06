329 000 $ pour soutenir les festivals et événements du comté

Afin d’assurer le rayonnement de la région de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, le ministère du Tourisme confirme une aide financière de 329 000 $ à sept festivals et événements de la circonscription pour la saison été-automne 2017, soit une augmentation de 163 750 $ par rapport à la même période pour l’année 2016, permettant le soutien de quatre festivals et événements additionnels.

L’annonce de l’aide financière a été faite ce matin par la ministre du Tourisme, Julie Boulet, et son adjointe parlementaire et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. L’appui consenti provient de la nouvelle mouture du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (22 000 $), le Rodéo de Charlevoix (14 000 $), Le Festif! de Baie-Saint-Paul (61 000 $), le Festival international du Domaine Forget (63 000 $) et Rêves d’automne, Festival de peinture (16 000 $) sont les organisations supportées dans Charlevoix pour un total de 176 000 $.

Ce programme soutient des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante. « Je suis heureuse que le programme revisité réponde mieux aux réalités de l’industrie événementielle. Pour la période été-automne 2017, ce sont 78 festivals et événements soutenus de plus qu’en 2016, sans compter les festivals et les événements qui se dérouleront à l’hiver et au printemps prochains», a indiqué la ministre.

« En tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, je suis ravie de confirmer une aide financière à sept festivals et événements de chez nous. Ce soutien permettra aux promoteurs de poursuivre leur excellent travail de développement touristique qui profite à la population. Je suis fière du travail de nos promoteurs qui s’investissent », a dit la députée Caroline Simard.

En janvier dernier, le gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années.

La bonification de l’aide financière permet de financer de nouveaux festivals et événements n’étant pas soutenus par le programme, d’assurer le financement des festivals et événements selon leur performance, de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs et de favoriser la réalisation de projets novateurs.

Des nouveautés du programme permettent de soutenir la performance touristique et d’encourager les initiatives hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres, de privilégier la signature d’ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d’assurer la stabilité nécessaire à leur développement et d’appuyer financièrement la réalisation des études de provenance des clientèles et d’achalandage touristique.