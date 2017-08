30 400 $ en 30 minutes pour Leucan!

Sébastien Thibeault, propriétaire de Hyundai JR Thibeault de Baie-Saint-Paul, n’en croyait pas ses yeux hier soir, alors qu’il a recueilli la rondelette somme de 30 400 $ en 30 minutes au profit de Leucan Charlevoix, un organisme pour qui il a accepté d’être président d’honneur en vue de la prochaine levée de fonds annuelle.

Sous le regard fasciné de ses confrères Hyundai en congrès, il avait décidé de se faire raser les cheveux au profit de Leucan s’il amassait 4 000 $ lors du tournoi de golf de Hyundai Canada, un événement qui avait lieu au Fairmont le Manoir Richelieu à La Malbaie.

C’est donc avec beaucoup d’émotion qu’il a livré un touchant discours. Il n’en croyait pas ses yeux quand le montant a été dévoilé. Un record pour Leucan! « Un immense merci à tous les concessionnaires Hyundai présents pour votre générosité spontanée », a ajouté un Sébastien Thibeault, très ému et touché de cette solidarité.

« Quand nous étions jeunes, des gens ont donné pour nous. C’est à notre tour de nous impliquer et de soutenir nos enfants et notre communauté », avait déclaré M. Thibeault plus tôt en soirée.

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons ce don de 30 400 $ qui fait une réelle différence dans la vie des enfants atteints de cancer et leur famille. Le taux de survie est passé de 15 % à 82 % en 20 ans grâce à nos partenaires. L’implication des gens de Charlevoix n’est plus à prouver, merci à Sébastien, un partenaire au grand coeur », a soutenu Nathalie Matte, directrice multirégionale et développement philanthropique à Leucan.

L’implication de Sébastien Thibeault ne fait que commencer. Il est officiellement le 10e président d’honneur du Défi têtes rasées Leucan de Charlevoix. Le printemps prochain, la population verra son coco rasé pour Leucan. Entre-temps, plusieurs activités de financement seront mises de l’avant, selon Leucan.