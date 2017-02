2e soirée de qualification du Cabaret Festif de la Relève: retour vers le futur

Crédit photo : Gracieuseté

(EB) Après une première rencontre haute en découvertes sonores, le Cabaret Festif! de la relève vous attend pour une 2e soirée de qualifications ce samedi 11 février dès 20h. Cette fois, c’est au tour de Jérome St-Kant, de Québec, Vice E Roi, d’Alma, de Miss Sassoeur et les Sassys, de Montréal et de La Valérie, de Montréal, de grimper sur scènes pour vous offrir ce qui les anime, les tient réveillé, les fait rêver d’un futur sur les planches : leur musique.

Le tout se déroule pour le plus grand bonheur des oreilles curieuses sur la scène de la salle Multi de l’ Hôtel Le Germain Charlevoix.

Si on se fie à la première soirée, tout en éclectisme et en projets mûres qui n’en sont pas à leurs premiers balbutiements, cette seconde s’annonce belle!

Les billets sont disponibles au coût de 15$ chez Accomodation Baie-St-Paul, au www.lefestif.ca/cabaret ou à la porte lors de l’événement.

Notez aussi que le spectacle d’après-concours sera offert par Simon Kearney, complice musical de M. Saint-Kant et ancien candidat du Cabaret Festif !, dès 23h chez Tony et Charlo.