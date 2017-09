Un 2e Salon Carrefour Affaires le 23 novembre

La Chambre de commerce de Charlevoix annonce la tenue de la seconde édition du Salon Carrefour Affaires qui aura lieu le jeudi 23 novembre au Fairmont Le Manoir Richelieu, de 8 h à 18 h.

Le Salon Carrefour Affaires proposera trois éléments distincts : des conférences, des kiosques animés par des entreprises et du mentorat d’affaires. Les présentations vedettes seront offertes en formule déjeuner et dîner-conférence alors qu’une version spéciale du Pro à l’apéro sera proposée en fin de journée.

Le Salon Carrefour Affaires laissera une très grande place aux entreprises qui souhaitent présenter leur savoir-faire. Ainsi, une cinquantaine de kiosques seront disponibles. Le prix de location d’un espace demeure très abordable afin d’inciter également les petites et moyennes entreprises à participer.

Aussi, les organisateurs proposeront des rencontres avec des entrepreneurs chevronnés et des spécialistes en démarrage d’entreprises. Afin de respecter la confidentialité des conversations, les rencontres auront lieu dans des espaces clos. Les personnes souhaitant réserver une plage horaire pour échanger avec l’un des mentors pourront le faire en amont du Salon, en appelant à la Chambre de commerce de Charlevoix.

Résultats

Un sondage a été effectué auprès des exposants après la première édition et les résultats ont été concluants. Ainsi, 87,5% des exposants se disaient satisfaits ou extrêmement satisfaits de leur présence et 75% des exposants considéraient que le Salon leur avait permis de faire découvrir leurs produits et services à des clients potentiels.

Tous ont considéré que le Salon leur avait permis d’approfondir leur connaissance de l’offre de services de la région et 75% d’entre eux souhaitaient participer à la seconde édition. « L’événement a permis à 200 hommes et femmes d’affaires de tisser des liens entre eux. C’est une excellente façon d’élargir nos horizons et de développer notre économie régionale », a commenté Julien Dufour, président de la Chambre de commerce.

Présentateur

La Chambre de commerce s’est adjoint un allié de taille en créant un maillage avec la SADC de Charlevoix–Côte-de-Beaupré –Île d’Orléans, qui agira comme présentateur officiel de l’événement.

Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre possible d’entrepreneurs, gestionnaires et travailleurs autonomes, l’admission au Salon sera gratuite, mais nécessitera un laissez-passer. Des frais minimes seront demandés pour assister aux grandes conférences qui seront accompagnées d’un repas.

Réservation des kiosques

Une cinquantaine d’espaces 10’ X 10’ seront disponibles. Les entreprises qui souhaitent réserver un kiosque peuvent le faire dès maintenant en communiquant avec la Chambre de commerce de Charlevoix ou en visitant le site de la Chambre.