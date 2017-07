280 000 $ en véhicules à La Malbaie

À la dernière assemblée du conseil lundi soir, les élus de La Malbaie ont acheté des véhicules pour un montant de près de 280 000 $.

La Ville a fait l’acquisition d’une pelle hydraulique au coût de 113 800 $, d’un camion léger 6 roues multifonctionnelle d’une valeur de 120 600 $ et d’une camionnette 4 X 4 de 33 500 $. Ces deux derniers véhicules ont été achetés chez Performance Ford.

Pour le maire Michel Couturier, il s’agit d’actions normales posées afin de maintenir à flot la flotte automobile, La Malbaie étant une grande ville de 155 kilomètres de chemins à entretenir, et pour donner des services aux citoyens.

De belles routes

Le conseil ira aussi de l’avant avec des projets de réfections de routes puisque le ministère des Transport accepte de financer une partie des travaux pour les chemins Mailloux, rang Saint-Charles vers Saint-Agnès et l’intersection Saint-Charles / Sainte-Madeleine, entre autres, des travaux qui fracasseront les 800 000 $.

« C’est une excellente nouvelle car lorsqu’a été déposé l’étude à savoir sur quels chemins devaient se faire les travaux prioritaires dans Charlevoix, ces secteurs étaient identifiés. De plus, nous pourrons procéder afin de rendre des intersections sécuritaires à Saint-Étienne / Nairne et Patrick Morgan / Saint-Étienne », ajoute M. Couturier. La traverse menant au fleuve devant l’hôtel de ville figure aussi dans le collimateur. La Ville investira le retour de la taxe d’accise pour effectuer des travaux sur le boulevard Kane et la section cahoteuse de John Nairne, à la hauteur du nouveau stationnement donnant sur la rue Vincent, en 2018.

Croisières Cabaret

Enfin, mentionnons que la Ville a signé un bail de location d’espace pour des besoins sanitaires avec Croisières Cabaret, le croisiériste des Éboulements qui a amarré au quai cette semaine. Dans ce secteur, la Ville a aussi donné le contrat de démolition et de construction d’un nouveau bâtiment sanitaire en vue du printemps prochain. Le maire accepte difficilement d’avoir été coincé dans le dossier de location des espaces au Restaurant de la Gare au coût de 20 000 $.