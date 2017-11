21 jours sans alcool au profit de Ressource Génésis

Ressource Genesis lance en collaboration avec la députée de Charlevoix Caroline Simard le Défi sobriété – 21 jours sans alcool. Du 6 novembre au 26 novembre 2017, les charlevoisiens et charlevoisiennes seront invités à ne pas consommer d’alcool, le tout, dans le but de les sensibiliser à la réalité des personnes dépendantes et de lever des fonds pour l’organisme de de La Malbaie œuvrant auprès des personnes toxicomanes ou alcooliques. .

La députée provinciale, qui a déjà participé à trois reprises au défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe, relate son expérience : «Oui, j’ai trouvé ça dur. L’alcool est partout, dans tous les événements. Par contre, les résultats obtenus sont forts intéressants. J’ai vraiment ressenti en sentiment de bien-être.»

D’ailleurs, cette dernière a lancé l’idée de l’organisation de ce défi lors d’une rencontre avec les dirigeants de Ressource Genesis en mars dernier. En plus de sensibiliser la population aux bienfaits de la sobriété, l’activité se veut également un moyen de financement. En effet, il en coûte un don minimal de 20 $ pour s’inscrire, « un montant inférieur à 1.00 $ par jour bien investi, car ce défi est bon pour le corps et la tête », comme l’avance Émilie Fortin, coordonnatrice et intervenante de l’organisme. L’ensemble des fonds de recueillis iront à soutenir ses activités auprès des personnes dépendantes. Caroline Simard saluait l’originalité de cette campagne de financement, qui se distinguent des traditionnels soupers ou encans.

Comme il s’agit de la première année du défi, l’organisation ne se fixe pas d’objectif de participation. « Pour cette année, nous souhaitons avant tout sensibiliser la population aux problèmes. À partir de l’an prochain, nous pourrons nos fixer des objectifs précis », avance Mme. Fortin. D’ailleurs, le période d’abstinence coïncide avec la Semaine nationale de sensibilisation à la toxicomanie, qui se déroule du 12 au 18 novembre 2017. Pour s’inscrire au Défi sobriété – 21 jours sans alcool, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site web de Ressources Génésis ou communiquer au 418-665-3912.

À la recherche d’un logo

Pour l’instant, le Défi sobriété – 21 jours sans alcool n’a pas de logo. L’organisation en profite donc pour lancer un concours à l’ensemble de la population charlevoisienne. Les personnes de tout horizon et de tout âge qui souhaitent soumettre un logo de leur création peuvent le faire. Ceux-ci seront ensuite publiés sur la page Facebook durant le défi, à raison d’un par jour. Celui qui recueillera le plus de mention « j’aime » remportera le concours. Deux paniers cadeaux d’entreprises agroalimentaires de la région seront remis aux gagnants.