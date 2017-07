20 M$ bien investis dans la côte à Matou (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Afin de rendre la route 138 plus sécuritaire en évitant les collisions frontales et permettre une circulation plus fluide, plus de 20 M$ sont investis sur trois ans dans la côte à Matou, à Saint-Urbain. De ce montant 10,2 M$ serviront pour la construction de la nouvelle voie, des travaux effectués par les Entreprises Jacques Dufour de Baie-Saint-Paul. Rendu à mi-chemin dans sa réalisation, une visite de chantier a été organisée par Alexandre Bougie, Relations médias et porte-parole à la Direction des communications du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Une trentaine de travailleurs s’activent sur ce chantier qui restera ouvert pendant les vacances de la construction. Des images de notre vidéaste Claude Boulet.