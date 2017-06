20 000 $ pour un bail au Café de la Gare

Devant le fait que le Café de la Gare ne sera pas opérationnel cet été, la Ville de La Malbaie a négocié un bail de location de 4 mois avec les propriétaires qui se quantifie à 20 000 $ pour la période s’échelonnant du 15 juin au 15 septembre.

« Les propriétaires ont décidé de ne pas opérer ce commerce depuis l’automne dernier et ils n’ont pas trouvé d’opérateur. Dans ce secteur, plus de 20 000 personnes ont passé l’an dernier et, selon les réservations à ce jour à Réseau Charlevoix, l’achalandage risque d’être encore plus intéressant cet été. Nous ne pouvions nous permettre de ne pas avoir accès aux installations sanitaires, aux espaces verts et aux stationnements pour desservir les visiteurs. Nous avons négocié serré mais c’était le prix à payer pour cet été, » a commenté le maire, en précisant que Réseau Charlevoix paiera 5000 $ à la Ville pour la soutenir dans cette décision, ce qui leur permettra d’utiliser la billetterie.

Le maire se fie sur les commerçants de la rue Du quai pour poursuivre leur excellent travail quant à l’accueil des touristes, mais le conseil se devait de les soutenir. « Nous effectuerons des travaux pour refaire certaines installations cet été, mais à court terme, nous n’avions pas le choix de prendre cette décision », a-t-il confié.

Bourque se retire

Après 7 ans comme conseiller de Sainte-Agnès, Jean Bourque tire sa référence. Il a fait cette annonce lundi soir, après l’assemblée du conseil. Élu lors d’une partielle en décembre 2010 à la suite de la démission de Philippe Harvey, M. Bourque s’est intéressé à deux dossiers en particuliers : la sécurité routière et les infrastructures routières.

Âgé de 68 ans, ce retraité depuis 12 ans de l’usine Résolu de Clermont a présidé au cours des 4 dernières années l’Office municipal d’habitation, dont une entente au sujet de la fusion avec Clermont et Saint-Siméon doit être officialisée bientôt, tel que demandé par la Société d’habitation du Québec, afin d’être en vigueur le 31 décembre.

« Être conseiller n’est pas réservé aux retraités. À mon avis, l’implication d’un candidat plus jeune pourrait être bénéfique, mais je comprends que la conciliation travail-famille puisse représenter un défi important. Pour conclure, je dis merci au maire Michel Couturier pour sa confiance et bravo pour son leadership. Je serai avec lui au prochain scrutin ».

Carré en lice

La conseillère Lucie Carré, dont le secteur disparaîtra de la carte lors des prochaines élections, puisque le conseil passera de huit à six conseillers, a annoncé à CIHO qu’elle attendait la décision de M. Bourque avant de confirmer qu’elle sera de la prochaine campagne électorale dans le nouveau secteur du chemin Mailloux—Sainte-Agnès. Elle dit avoir plus de temps et amorce sa campagne.

Cette décision laisse donc la voie libre au conseiller Jacques Tremblay pour le secteur du centre-ville de La Malbaie.

Nouveau territoire

Enfin, c’est un secret de polichinelle que Ferdinand Charest annoncera son retrait de la vie politique au cours des prochaines semaines, lui qui aurait eu 79 ans à la fin du prochain mandat. Il représentait le secteur Cap-à-l’Aigle, qui sera fusionné à celui de Saint-Fidèle lors de l’élection de novembre. À Saint-Fidèle, Gilles Savard laisse durer le suspense, lui dont la priorité demeure que toutes les annonces concernant les infrastructures soient coulées dans le béton pour son secteur.

Pierre Babineau, un ingénieur ayant fait carrière comme conseiller en gestion stratégique des infrastructures auprès de la Société québécoise des infrastructures, a annoncé qu’il sera candidat dans ce secteur.