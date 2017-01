Un 15e rendez-vous RH dans Charlevoix

Le Rendez-vous en gestion des ressources humaines (RVGRH) célèbrera son 15e anniversaire lors de la présentation de l’événement, le jeudi 16 février au Fairmont Le Manoir Richelieu.

Sous le thème « 15 ans au service des leaders de Charlevoix », cette rencontre annuelle a été spécialement conçue pour souligner la force des leaders comme gage de succès pour leurs entreprises et organismes et en reconnaissance de leur investissement dans le développement de leur compagnie et le soutien de leurs employés.

Lors de cette journée, les participants pourront entendre des conférenciers chevronnés tels que Serge Marquis, de l’Université de Montréal. Il est médecin spécialiste en santé communautaire et a complété une maîtrise en médecine du travail au London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. Depuis plus de 30 ans, il s’intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l’épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l’espace de travail. Il diffuse une conférence sur le canal Savoir. Doté d’un bel humour, il livre un message simple et significatif.

En 1995, il a mis sur pied sa propre entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail, entreprise appelée T.O.R.T.U.E. pour Organisations pour réduire les tensions en entreprises. Il est l’auteur, avec Eugène Houde, d’un livre intitulé Bienvenue parmi les humains et de Pensouillard le hamster, Petit traité de décroissance personnelle paru aux Éditions Transcontinental. Ce livre a reçu le Coup de cœur Renaud-Bray et a été mis en nomination pour le Prix du grand public de La Presse.

Charles Baron, professeur titulaire du département de management de l’Université Laval, Josée Grenon, Service conseil et formation, Sylvie Huard, de Harmonie Intervention, coach d’affaires, coach de vie, médiatrice, spécialisée en relève d’entreprise, et Jacques Forest, professeur à l’Université de Montréal, chercheur principal sur l’utilisation des forces signatures comme un antécédent de la passion du travail et ses effets sur la performance, figurent parmi les invités.

Selon le comité organisateur, ces conférenciers sauront présenter des outils concrets afin d’aider les gestionnaires à devenir de meilleurs leaders. Chaque année, quelque 150 participants assistent à cet événement, devenu un incontournable dans Charlevoix. Ce colloque permet aux dirigeants de la région d’enrichir leur coffre à outils RH et de demeurer à l’affut des dernières tendances en gestion la main-d’œuvre.

Le Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix, c’est aussi un des rassemblements les plus importants des décideurs d’affaires impliqués et soucieux de la performance de leurs organisations !

Consulter le site Internet afin de connaitre les détails des conférences, l’horaire de la journée ainsi que les modalités d’inscription. Vous y trouverez les informations nécessaires pour obtenir des unités d’éducation continue (UEC). L’adresse à retenir est le www.rvgrhcharlevoix.com.