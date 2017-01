15 équipes attendues au 2e Challenge ski Charlevoix

Gilles Jean, président de la Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie, attend un total de 15 équipes, plus des skieurs individuels et des planchistes, en vue de la 2e édition du Challenge ski – 10 h de la Fondation, qui se tiendra le 18 mars prochain au Mont Grand-Fonds.

La piste Charlevoix sera exclusivement réservée aux participants au Challenge qui se livreront une compétition amicale en comptabilisant le nombre de descentes. L’objectif est de recueillir 15 000 $ au profit de la Fondation, «et nous espérons un succès à la hauteur de la Fondation», a ajouté M. Jean.

Déjà 50% de l’objectif des inscriptions des équipes a été atteint. « Nous avons écouté les commentaires et fait des ajustements par rapport à l’an dernier. Ainsi, tous les participants devront prendre une pause le midi puisque le chronomètre cessera de comptabiliser les descentes. Le premier départ se fera au pied de la montagne et le second sur le sommet en après-midi. Le montant minimum de dons que doivent amasser les participants est réduit de 50% parce les dépenses sont réduites par rapport à la première année», explique Ginette Lapointe, directrice générale de la Fondation.

Il est possible de s’inscrire au Challenge ski Charlevoix – 10 h sur le site internet au www.challengeskicharlevoix.com ou en téléphonant au 418 665-1700 # 1332. Les intéressés peuvent manifester leur intérêt en équipe de quatre ou sur une base individuelle et être jumelés pour compléter une équipe.

Chaque participant doit payer 50$ et les équipes doivent amasser 1000 $ en dons. Un skieur individuel doit remettre un don de 250$. Il est à noter que les détenteurs de billets de saison au Mont Grand-Fonds n’ont pas à acquitter les frais d’inscription mais ils doivent accumuler les dons.

«C’est une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable, tout en faisant la promotion de l’activité physique pour maintenir une bonne santé, en plus de l’animation musicale et festive qui se tiendra toute la journée. Aussi, toutes les dépenses de la journée sont comprises dans les frais, déjeuner, lunch du midi et rencontre sociale », conclut Mme Lapointe, confiante d’atteindre ses objectifs.