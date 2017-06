Un 10e Grand Baz’Art le 8 juillet

Le comité organisateur du Grand Baz’Art annonce la tenue de la 10e édition du Grand Baz’Art le samedi 8 juillet, au centre-ville de La Malbaie.

Selon Annick Perron, de la Société de développement commercial (SDC), les promoteurs proposent une programmation variée et emballante qui saura divertir petits et grands.

Elle invite la population à découvrir ou à redécouvrir ce quartier, ceux qui l’habitent et ceux qui l’animent. « Répondons à l’invitation du comité organisateur d’investir notre espace, de l’animer, de rencontrer nos voisins et concitoyens et de bâtir ensemble notre milieu de vie », soutient Mme Perron.

Les festivités auront lieu en continu de 10 h à 16 h. Le tronçon de la rue Saint Étienne compris entre le boulevard de Comporté et l’hôpital sera transformé en rue piétonnière.

Des organismes communautaires du secteur de même que des jeunes animeront des concepts novateurs. Il y aura des spectacles de musique et de danse sur deux scènes, le marché public, un coin resto, un marché aux puces, la présence de plusieurs artisans, des amuseurs publics, les fous du roi, une vente trottoir, des activités et spectacles pour les enfants avec Clopin Lanouille et l’ouverture de la Forge Riverin, entre autres.

Les personnes et les organismes qui veulent participer au marché aux puces ou présenter leurs services doivent bligatoirement louer une table à cette fin en communiquant avec Annick Perron au 418 633-5726.