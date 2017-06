107 endroits pour allaiter dans Charlevoix

La Route du lait est devenue une réalité. Dans Charlevoix, les femmes peuvent maintenant trouver 107 endroits identifiés pour allaiter leur nourrisson, à l’abri des regards.

Pour Brigitte Tremblay, coordonnatrice chez Aidons-lait, organisme qui fêtera ses 20 ans le 10 septembre, la réponse de la communauté, des commerçants, des directeurs d’institution et des gens de Charlevoix a été tout simplement fantastique alors que l’objectif initial était de dénicher une cinquantaine d’endroits.

Le Centre intégré universitaire de la Santé et des Services sociaux (CIUSSS) et Tourisme Charlevoix ont sauté pieds joints de ce projet, tout comme les deux MRC de Charlevoix et toutes les municipalités.

Issue de l’initiative Amis des bébés, cette démarche instaurée le 6 avaril dernier propose de mettre à la disposition des mères un endroit discret pour allaiter, d’installer un logo pour identifier que la place figure sur le Route du lait et d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux. C’est la promotion d’une culture communautaire qui favorise la famille. L’objectif: offrir dans les différentes installations commerciales, touristiques et communautaires de Charlevoix des espaces dédiés afin d’accueillir les familles, pour l’allaitement ou les soins au bébé.

« Concrètement, c’est aménager un « petit coin de lait » : offrir une salle dédiée, une salle d’essayage, un bureau, un petit coin avec paravent, chaise et table à langer, une chambre ou toute proposition créative ! C’est un endroit à l’abri des regards, avec un minimum de commodité et de quiétude pour permettre à bébé de bien boire et à maman d’être confortable », explique Sylvie Boulianne, chargée de projets.

Chantale Couture, du CIUSSS, a souligné ce beau rassemblement du monde municipal, des affaires et communautaire dans cette initiative. « Cela démontre un engagement et une implication de gens dans leur milieu de vie. Il ne manque plus qu’un gros panneau métallique vert avec la mention que Charlevoix est Route du lait ».

Pour la présidente Amélie Métayer, cette idée revient entièrement à Brigitte Tremblay, une convaincue convaincante. « Voir que tout sera si facile de pouvoir allaiter dans notre coin, c’est merveilleux ».

Des femmes qui allaitent ont d’ailleurs été mandatées pour « tester » le réseau comprenant des hôtels de ville, pharmacies, épiceries, cafés, commerces de détails, etc. Toutes ont confirmé l’excellence du réseau. L’accueil qu’elles reçoivent est tout simplement exceptionnel et cela confirme qu’il y avait un besoin, qui est maintenant comblé