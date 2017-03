10 millions en subventions pour l’eau dans Charlevoix

Presque 10 millions $ seront investis pour des projets de réfection des systèmes d’alimentation en eau potable et d’égouts dans la région. Cinq municipalités se partageront le montant et pourront ainsi terminer des projets déjà entamés ou procéder à des améliorations de leur système d’aqueduc et d’égouts : La Malbaie, Clermont, Saint-Hilarion, Saint-Joseph-de-la-Rive/Les Éboulements et Saint-Urbain.

Près de 85 % du coût des projets présentés par ces municipalités dans le cadre de cette subvention du FEPTEU seront défrayés par les gouvernements fédéral et provincial. « C’est une bouffée de fraicheur, car l’eau potable c’est essentiel et ça demande la réalisation de travaux importants et très dispendieux pour des petites municipalités », énonce la mairesse de Saint-Hilarion et préfet de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard, lors de l’annonce.

C’est dans le cadre d’un investissement global de 157,7 millions $ du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour 39 projets répartis à travers la grande région de la Capitale-Nationale que certaines municipalités de la région ont eu les subventions.

Saint-Hilarion (1 613 704 $ du fédéral + 1 065 046 du provincial) : « Le montant sera utilisé pour refaire les infrastructures pour l’eau au niveau de la 138 et aussi sur la rue principale, un projet de presque trois millions qui est donc financé à presque 85 % avec cette subvention », explique Rénald Marier, maire de Saint-Hilarion.

Saint-Urbain (1 388 591 $ du fédéral et 916 472 $ du provincial) : « On va pourvoir investir le montant sur notre projet de station de pompage pour laquelle on trouvé on endroit pour l’ériger, devant le parc industriel à l’entrée du village. C’est un grand soulagement, car sur un projet de 2 700 000 $, on se retrouve à payer la municipalité à payer autour de 400 000 $ finalement », énonce la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard.

Saint-Joseph-de-la-Rive (422 742 $ du fédéral et 279 007 $ du provincial) : « l’argent servira à refaire une partie de l’aqueduc à Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a un secteur qui a besoin d’être mis aux normes et ce sera fait grâce à ce montant. Les travaux vont se faire cet été. Dès l’automne, ce sera terminé », affirme le maire de Saint-Joseph-de-la-Rive/Les Éboulements, Pierre Tremblay.

La Malbaie (1 776 905 $ du fédéral et 1 172 759 $ du provincial) : le montant reçu servira à un projet d’assainissements des eaux usées dans le secteur de Saint-Fidèle.

Clermont (594 608 $ du fédéral et 392 442 $ du provincial) : « on va pouvoir faire la réfection des canalisations d’égouts et d’aqueduc de la rue Larouche, celle qui nous permet d’accéder à l’aréna. C’est une des rues prioritaires sur notre plan d’intervention. Les travaux vont probablement s’effectuer à l’automne avec un concept un peu différent qui sera présenté aux résidents au mois d’avril », confie le maire de Clermont, Jean-Pierre Gagnon.

Les projets doivent être enclenchés le plus rapidement possible, car les projets doivent être arrivés à terme pour le printemps 2018, dans le cadre du programme de subventions mentionné plus haut.