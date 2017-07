﻿Plus de 1500 visiteurs au Eagle (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Plus de 1500 personnes ont passé par le quai de Pointe-au-Pic aujourd’hui afin d’embarquer sur le Eagle. Sur le coup de 15 h, les gens affluaient encore par dizaines et il y avait une bonne file d’attente à l’embarquement. Lise Pilote, l’initiatrice de ce projet, était radieuse de constater comment cette aventure pouvait intéresser les gens. Un succès éclatant rendu possible grâce à de nombreux partenaires, dont la Ville de La Malbaie et la Société de développement commercial. Claude Boulet nous fait découvrir l’arrivée du Eagle lorsqu’il a accosté hier au quai. Demain, il livrera des témoignages alors que mercredi, notre journaliste Gille Fiset parlera de son expérience à bord du Eagle, alors qu’il vivra l’étape La Malbaie /Québec, où se tient Rendez-vous 2017.